Армянская теннисистка Элина Аванесян вышла во второй круг турнира в Монтеррее. 60-я ракетка мира оказалась сильнее своей соперницы из Италии Элизабетты Коччаретто (66-й номер рейтинга WTA). Счёт — 7:6 (8:6), 6:1.
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Встреча продолжалась 1 час 46 минут. За это время Аванесян удалось реализовать четыре брейк-пойнта из шести и выполнить одну подачу навылет. В то же время экс-россиянка допустила три двойные ошибки. Её соперница не смогла выполнить ни одного эйса, а также допустила две двойные ошибки. Во втором круге соревнований Элина Аванесян сыграет с пятой сеяной на турнире украинской спортсменкой Элиной Свитолиной.
Турнир в Монтеррее проходит с 19 по 24 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующим победителем турнира является хорватка Донна Векич, которая в финале прошлого года обыграла Каролин Гарсию из Франции.
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