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Элина Аванесян вышла во второй круг турнира в Монтеррее

Элина Аванесян вышла во второй круг турнира в Монтеррее
Элина Аванесян
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Армянская теннисистка Элина Аванесян вышла во второй круг турнира в Монтеррее. 60-я ракетка мира оказалась сильнее своей соперницы из Италии Элизабетты Коччаретто (66-й номер рейтинга WTA). Счёт — 7:6 (8:6), 6:1.

Монтеррей. 1-й круг
20 августа 2024, вторник. 07:25 МСК
Элина Аванесян
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		1
         
Элизабетта Коччаретто
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто

Встреча продолжалась 1 час 46 минут. За это время Аванесян удалось реализовать четыре брейк-пойнта из шести и выполнить одну подачу навылет. В то же время экс-россиянка допустила три двойные ошибки. Её соперница не смогла выполнить ни одного эйса, а также допустила две двойные ошибки. Во втором круге соревнований Элина Аванесян сыграет с пятой сеяной на турнире украинской спортсменкой Элиной Свитолиной.

Турнир в Монтеррее проходит с 19 по 24 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующим победителем турнира является хорватка Донна Векич, которая в финале прошлого года обыграла Каролин Гарсию из Франции.

Календарь турнира в Монтеррее (Мексика)
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