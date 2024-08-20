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«Тратит больше времени на соцсети, нежели на подачу». Нейросеть описала Стефаноса Циципаса

«Тратит больше времени на соцсети, нежели на подачу». Нейросеть описала Стефаноса Циципаса
Стефанос Циципас
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Греческий теннисист Стефанос Циципас воспользовался услугами нейросетей и попросил агрегатор описать его. Ответом 11-я ракетка мира поделился в социальных сетях.

«Прошу ChatGPT подразнить меня:

«Стефанос Циципас: парень, который больше времени тратит на философствования в Twitter (ныне социальная сеть Х. — Прим. «Чемпионата»), чем на то, чтобы подать хорошую вторую подачу. Он единственный игрок, который может превратить простую смену в выступление на TED о греческой мифологии и всё равно вернуться на корт с развязанными шнурками. Может быть, если бы он меньше времени тратил на совершенствование подписей в Instagram* и больше времени на отработку своего удара слева, у него было бы на несколько трофеев больше. Но волосы приносят ему победу, даже если иногда его удар справа летит не в нужном направлении», — написал теннисист в социальных сетях.

Ранее появился обновлённый рейтинг Чемпионской гонки АТР, в которой Циципас остался на девятом месте.

* Facebook/Instagram — проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена.

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