Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер выиграл 12 из 13 тай-брейков в сезоне

Янник Синнер выиграл 12 из 13 тай-брейков в сезоне
Янник Синнер
Комментарии

Первая ракетка мира из Италии Янник Синнер выиграл 12 из 13 тай-брейков в сезоне. Последний раз спортсмен праздновал успех накануне, в финале «Мастерса» в американском Цинциннати в матче против Фрэнсиса Тиафо. В первом сете противостояния с хозяином корта Синнер забрал тай-брейк со счётом 7:4.

Предыдущие подобные успехи лидера мирового рейтинга случались в четвертьфинале, полуфинале и финале турнира в Галле, во втором и четвёртом кругах, а также четвертьфинале Уимблдона и полуфинале Цинциннати. Единственный раз за последнее время Синнеру не удалось выиграть тай-брейк в 1/4 финала Уимблдона против Даниила Медведева.

Недавней победой в Цинциннати итальянец забрал пятый из пяти финалов в сезоне, в которых он принимал участие.

Материалы по теме
«Тратит больше времени на соцсети, нежели на подачу». Нейросеть описала Стефаноса Циципаса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android