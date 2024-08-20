Первая ракетка мира из Италии Янник Синнер выиграл 12 из 13 тай-брейков в сезоне. Последний раз спортсмен праздновал успех накануне, в финале «Мастерса» в американском Цинциннати в матче против Фрэнсиса Тиафо. В первом сете противостояния с хозяином корта Синнер забрал тай-брейк со счётом 7:4.

Предыдущие подобные успехи лидера мирового рейтинга случались в четвертьфинале, полуфинале и финале турнира в Галле, во втором и четвёртом кругах, а также четвертьфинале Уимблдона и полуфинале Цинциннати. Единственный раз за последнее время Синнеру не удалось выиграть тай-брейк в 1/4 финала Уимблдона против Даниила Медведева.

Недавней победой в Цинциннати итальянец забрал пятый из пяти финалов в сезоне, в которых он принимал участие.