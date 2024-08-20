Тиафо пошутил во время награждения Синнера, показав средний палец на камеру

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в шутку показал на камеру средний палец во время церемонии награждения победителя турнира в Цинциннати (США) итальянца Янника Синнера.

Фрэнсис Тиафо и Янник Синнер Фото: кадр из трансляции

Финал «Мастерса» в Цинциннати прошёл вчера, 19 августа. Синнер обыграл Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность встречи составила 1 часа 38 минут. За это время Синнер выполнил 12 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два из восьми брейк-пойнтов. На счету Тиафо пять подач навылет и две двойные ошибки.

Турнир в Цинциннати проходил с 12 по 19 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составлял $ 6,7 млн. За победу в финале Синнер получит 1000 рейтинговых очков и $ 1 млн в качестве призовых. Тиафо, в свою очередь, за участие в финале получит 650 рейтинговых очков и $ 573 тыс. призовых.