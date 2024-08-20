Тиафо пошутил во время награждения Синнера, показав средний палец на камеру

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в шутку показал на камеру средний палец во время церемонии награждения победителя турнира в Цинциннати (США) итальянца Янника Синнера.
Фрэнсис Тиафо и Янник Синнер
Фото: кадр из трансляции
Финал «Мастерса» в Цинциннати прошёл вчера, 19 августа. Синнер обыграл Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность встречи составила 1 часа 38 минут. За это время Синнер выполнил 12 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два из восьми брейк-пойнтов. На счету Тиафо пять подач навылет и две двойные ошибки.
Турнир в Цинциннати проходил с 12 по 19 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составлял $ 6,7 млн. За победу в финале Синнер получит 1000 рейтинговых очков и $ 1 млн в качестве призовых. Тиафо, в свою очередь, за участие в финале получит 650 рейтинговых очков и $ 573 тыс. призовых.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
- 20 августа 2024
-
10:28
-
10:00
-
09:50
-
09:09
-
08:30
-
06:07
-
05:32
-
04:43
-
04:05
-
03:38
-
03:34
-
03:31
-
03:23
-
03:20
-
03:07
-
03:04
-
02:51
-
02:13
-
01:25
-
00:27
-
00:17
-
00:17
-
00:02
- 19 августа 2024
-
23:48
-
23:41
-
23:35
-
23:31
-
23:28
-
23:23
-
23:21
-
23:08
-
22:47
-
22:09
-
22:08
-
21:00