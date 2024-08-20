Янник Синнер назвал решающий момент в финале турнира в Цинциннати

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал победу на турнире в американском Цинциннати над Фрэнсисом Тиафо.
«Для меня это очень много значит. Сейчас это сложно переварить. Я был сконцентрирован на протяжении всего матча, выигрывая важные очки, особенно в первом сете. Уже во втором я сломал соперника раньше, и после этого стало легче. Физически я чувствую себя немного лучше по сравнению с тем, что было до этого. Достаточно хорошо восстановился, хотя в полуфинале у нас обоих были тяжёлые матчи.
В первом сете был счёт 15-40. Хорошее чувство, когда нужно вытаскивать гейм. Это придало мне уверенности в игре. Тай-брейк стал решающим моментом», — приводит слова Синнера Tennis Channel.
Финал «Мастерса» в Цинциннати прошёл вчера, 19 августа. Синнер обыграл Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут.
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За это время Синнер выполнил 12 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два из восьми брейк-пойнтов. На счету Тиафо пять подач навылет и две двойные ошибки.
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