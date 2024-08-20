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Синнер — о статусе фаворита US Open — 2024: посмотрим, что я смогу показать в Нью-Йорке

Синнер — о статусе фаворита US Open — 2024: посмотрим, что я смогу показать в Нью-Йорке
Янник Синнер
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Первая ракетка мира Янник Синнер поделился ожиданиями накануне старта Открытого чемпионата США — 2024. К заключительному в сезоне турниру серии «Большого шлема» итальянский теннисист подходит в ранге лидера мирового рейтинга.

— Чувствуете ли вы себя фаворитом US Open?

— Победа на «Мастерсе» означает, что я хорошо играл в теннис. Рад выиграть турнир перед US Open, но посмотрим… Это похоже на победу в Галле перед Уимблдоном. У меня были отличные матчи в Цинциннати. Посмотрим, что я смогу показать в Нью-Йорке. Я расслаблен. Приеду уверенным и адаптируюсь к условиям», — приводит слова Синнера Tennis Channel.

US Open пройдёт с 26 августа по 8 сентября. В прошлом году Янник Синнер в четвёртом круге проиграл немцу Александру Звереву.

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