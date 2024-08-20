Соболенко — о победе в Цинциннати: я столько раз пробовала выиграть здесь титул

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу на турнире WTA-1000 в Цинциннати (США). Вторая ракетка мира оказалась сильнее своей соперницы Джессики Пегулы. Счёт — 6:3, 7:5.
«Конечно, я очень рада. Столько раз пробовала выиграть здесь титул. Никак не получалось пробиться через полуфинал. Только позитивные эмоции от того, что у меня есть этот трофей», — сказала Соболенко в интервью «БОЛЬШЕ!».
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Отметим, что для Арины Соболенко победа в Цинциннати стала второй в сезоне. В начале 2024 года она выиграла Открытый чемпионат Австралии. Тогда Соболенко, как и на турнире в Цинциннати, не проиграла ни единого сета.
Титул в Цинциннати стал 15-м в карьере 26-летней Соболенко. Отметим, что в 2023 году белоруска занимала первую строчку мирового рейтинга на протяжении восьми недель. По итогам данного турнира она поднимется на вторую позицию в рейтинге, сместив оттуда американку Кори Гауфф, которая не смогла защитить титул.
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