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Соболенко — о победе в Цинциннати: я столько раз пробовала выиграть здесь титул

Соболенко — о победе в Цинциннати: я столько раз пробовала выиграть здесь титул
Арина Соболенко
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу на турнире WTA-1000 в Цинциннати (США). Вторая ракетка мира оказалась сильнее своей соперницы Джессики Пегулы. Счёт — 6:3, 7:5.

«Конечно, я очень рада. Столько раз пробовала выиграть здесь титул. Никак не получалось пробиться через полуфинал. Только позитивные эмоции от того, что у меня есть этот трофей», — сказала Соболенко в интервью «БОЛЬШЕ!».

Цинциннати (ж). Финал
19 августа 2024, понедельник. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Отметим, что для Арины Соболенко победа в Цинциннати стала второй в сезоне. В начале 2024 года она выиграла Открытый чемпионат Австралии. Тогда Соболенко, как и на турнире в Цинциннати, не проиграла ни единого сета.

Титул в Цинциннати стал 15-м в карьере 26-летней Соболенко. Отметим, что в 2023 году белоруска занимала первую строчку мирового рейтинга на протяжении восьми недель. По итогам данного турнира она поднимется на вторую позицию в рейтинге, сместив оттуда американку Кори Гауфф, которая не смогла защитить титул.

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