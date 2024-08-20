Арина Соболенко: не хочу ещё чего-нибудь зазывать в мою жизнь. Пожалуйста, хватит

Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко рассказала, какое значение имеет победа на турнире в Цинциннати (США) в её жизни. Спортсменка подчеркнула, что устала от негатива в жизни.

«На самом деле я сдерживаюсь. Стараюсь быть на позитивчике. Но могу сказать, что перед этим титулом пришлось пройти через многое. Везде: и на корте, и вне корта. Рада, что ничто не смогло меня сломать. Пока что. Не хочу ещё чего-нибудь зазывать в мою жизнь. Пожалуйста, хватит. Много всего было (улыбается). Можно спокойствия и уверенности, чтобы волны были не такие большие (улыбается)? Комфорт не хочу. Там всегда деградируешь, например, в плане тенниса.

Могу сказать, что с годами и опытом смогла чуть-чуть улучшить себя. Самая большая победа — над моими эмоциями», — сказала Соболенко в интервью «БОЛЬШЕ!».

Титул в Цинциннати стал 15-м в карьере 26-летней Соболенко. Отметим, что в 2023 году белоруска занимала первую строчку мирового рейтинга на протяжении восьми недель. По итогам данного турнира она поднимется на вторую позицию в рейтинге, сместив оттуда американку Кори Гауфф, которая не смогла защитить титул.