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Вихлянцева — об успехе Соболенко в Цинциннати: приятно видеть, когда она побеждает

Вихлянцева — об успехе Соболенко в Цинциннати: приятно видеть, когда она побеждает
Наталья Вихлянцева
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала победу Арины Соболенко в финале турнира в Цинциннати.

«Арина провела отличный турнир, финальный матч. Соболенко одержала уверенную победу, особенно над первой ракеткой мира Игой Свёнтек в полуфинале. Несмотря на то что погодные условия в Цинциннати всё время были разными, были и ветер, и дожди, Арина сумела завоевать титул в США. Быстрое покрытие очень подходило под игру белоруски. Приятно видеть, когда Соболенко побеждает. Она показала очень хороший теннис на протяжении всего турнира. В её игре не было никаких спадов», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

В финале турнира WTA-1000 вторая ракетка мира оказалась сильнее своей соперницы Джессики Пегулы. Счёт — 6:3, 7:5.

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