Вихлянцева назвала Арину Соболенко одним из главных фаворитов US Open — 2024

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева назвала вторую ракетку мира Арину Соболенко одной из претенденток на победу в Открытом чемпионате США.

«Соболенко будет являться одним из главных фаворитом US Open, если она покажет такой уровень тенниса, как в Цинциннати. Пегула, Гауфф, Свёнтек, Рыбакина также будут настраиваться на американский ТБШ.

Если говорить о шансах Арины на титул в Нью-Йорке, то всё будет зависеть от самой белоруски, от её уровня подготовки. US Open проходит на протяжении двух недель, т.е. у игроков есть дополнительный выходной, который идёт им на пользу. При этом отмечу, что некоторым спортсменам day off, наоборот, мешает и сбивает их с турнирного ритма. К числу фаворитов в женской сетке нью-йоркского мэйджора отнесу и олимпийскую чемпионку Парижа Чжэн Циньвэнь. Да, она не была готова к американской серии из-за того, что проводила очень насыщенное лето, в том числе выступала на турнире категории WTA-250 в Палермо. Однако китаянка, как и многие другие теннисистки, будут настраиваться именно на Открытый чемпионат США. Безусловно, Соболенко будет одной из главных претенденток на победу на этом турнире», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

US Open пройдёт с 26 августа по 8 сентября.