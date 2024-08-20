В ATP сделали заявление о положительных допинг-тестах первой ракетки мира Синнера

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) сделала заявление касательно новости о выявлении в марте положительных допинг-тестов первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

Синнер избежал дисквалификации. Расследование Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток.

«Мы воодушевлены тем, что не было обнаружено никакой вины или халатности со стороны Янника Синнера. Мы также хотели бы отметить надёжность процесса расследования и независимую оценку фактов в рамках теннисной антидопинговой программы (TADP), которая позволила ему продолжить выступления. Эта ситуация была непростой для Янника и его команды. Она подчёркивает необходимость того, чтобы игроки и их окружение проявляли максимальную осторожность при использовании продуктов или осуществлении процедур. Честность имеет первостепенное значение в нашем спорте», — говорится в пресс-релизе.