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Синнер прокомментировал инцидент с проваленными допинг-тестами

Синнер прокомментировал инцидент с проваленными допинг-тестами
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Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер высказался о положительных допинг-тестах, которые он дважды сдал в марте текущего года.

«Я оставлю этот сложный и крайне неудачный период позади. Продолжу делать всё, что в моих силах, чтобы обеспечить соблюдение антидопинговой программы ITIA. У меня есть команда, которая тщательно соблюдает свои требования», — сообщил Синнер в официальном заявлении.

Спортсмен избежал дисквалификации по решению Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

Несмотря на отсутствие дисквалификации, первая ракетка мира лишится 400 очков и призовых за турнир категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который состоялся с 6 по 17 марта 2024 года.

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