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Янник Синнер лишится рейтинговых очков и призовых за полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Янник Синнер лишится рейтинговых очков и призовых за полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Результаты первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера на прошедшем в марте турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) были аннулированы, несмотря на оправдательный вердикт по делу о сдаче итальянцем двух положительных допинг-тестов.

Синнер сдал положительные допинг-тесты во время выступления в Индиан-Уэллсе. В пробах Янника было обнаружено запрещённое вещество — анаболический препарат клостебол. Согласно кодексу ВАДА, его результат, призовые деньги и рейтинговые очки аннулируются, несмотря на то что он смог доказать свою невиновность.

Напомним, в Индиан-Уэллсе в 2024 году Синнер дошёл до полуфинала, где проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. Он заработал за это 400 рейтинговых очков и $ 325 тыс.

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