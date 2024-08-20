Генеральный директор ITIA рассказала о процессе расследования дела по допингу Синнера

Генеральный директор Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) Карен Мурхаус прокомментировала новость о положительных допинг-тестах первой ракетки мира Янника Синнера, которые он дважды сдал в марте текущего года.

«Мы тщательно и серьёзно относимся к любому положительному тесту и всегда будем придерживаться строгих процедур проверки, которые установлены WADA. ITIA провело расследование обстоятельств, приведших к положительным тестам. После этого расследования ITIA приняло объяснение игрока относительно источника клостебола и того, что присутствие вещества не было преднамеренным. Это также было принято судом. Мы благодарим независимый арбитраж за оперативность и ясность его решения в отношении степени вины игрока», — сообщается в заявлении Мурхаус.

Спортсмен избежал дисквалификации по решению Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.