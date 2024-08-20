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«А если бы это была Шарапова или Халеп?» Моргадо — о решении по допинг-делу Янника Синнера

«А если бы это была Шарапова или Халеп?» Моргадо — о решении по допинг-делу Янника Синнера
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Известный португальский журналист Жозе Моргадо неоднозначно отреагировал на ситуацию вокруг оправдательного решения по допинг-делу первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

Сегодня, 20 августа, Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. Расследование установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток.

«А если бы это была Халеп? Или Шарапова?» — написал Моргадо в социальных сетях.

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