Кафельников — о Синнере: если перешёл определённую черту, должен понести за это наказание

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о выявлении в марте положительных допинг-тестов первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Снятием очков по сути признали, что Синнер принимал что-то запрещённое. Допинг — это зло. Я не приветствую это ни в какой степени: ни в маленьких, ни в больших дозах. Если ты сделал что-то запрещённое и перешёл определённую черту, должен за это понести наказание, случайно это было или нет», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Спортсмен избежал дисквалификации по решению Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.