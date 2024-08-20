Стали известны подробности расследования допинг-дела первой ракетки мира Янника Синнера

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) раскрыло подробности расследования допинг-дела первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

Сегодня, 20 августа, ITIA выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. Расследование установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток.

Отмечается, что «после каждого положительного теста к игроку применялось временное отстранение. В обоих случаях Синнер успешно обжаловал отстранение и, таким образом, смог продолжить выступать в туре».

«После консультаций с научными экспертами, которые пришли к выводу, что объяснение игрока заслуживает доверия, ITIA не стало возражать против апелляций игрока об отмене временного отстранения.

За этим последовало более тщательное расследование, проведённое ITIA, включая многочисленные беседы с Синнером и его командой, которые сотрудничали со следствием.

После этого расследования и в соответствии с независимым научным заключением ITIA приняло объяснение игрока относительно источника клостебола, обнаруженного в его пробе, и того, что нарушение не было преднамеренным», — говорится в заявлении ITIA.

15 августа независимый трибунал провёл слушание, по итогам которого тоже принял объяснение Синнера и не назначил дисквалификацию.