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«Шок». Кузнецова — о положительных допинг-тестах Синнера

«Шок». Кузнецова — о положительных допинг-тестах Синнера
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Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала новость о положительных допинг-тестах первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Новость о вчерашнем победителе Цинциннати Яннике Синнере, конечно, шок. Итальянец, оказывается, дважды сдал положительный тест на анаболический препарат клостебол — это было ещё в начале весны. Однако ITIA (международное агентство по обеспечению честности в теннисе) решило, что Янник не виноват — оплошность якобы допустил его физиотерапевт, который делал массаж без перчаток, а сам физио пользовался мазью с этим препаратом для лечения пореза на пальце…

Синнера лишили призовых ($ 325 тыс.) и 400 очков за Индиан-Уэллс. Вижу в соцсетях очень много недовольства, вспоминают случаи Маши Шараповой и Симоны Халеп. Как обычно. Все равны, но кто-то равнее. Что думаете? Справедливо такое наказание для первой ракетки?» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

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