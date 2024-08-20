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Янчук — о допинг-деле Синнера: человек не может продолжать играть, если нарушает правила

Янчук — о допинг-деле Синнера: человек не может продолжать играть, если нарушает правила
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук высказался о выявлении в марте положительных допинг-тестов первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Не в курсе деталей расследования допинг-дела Синнера, но правила должны быть равны для всех. Могут быть разные моменты, почему его допускали к играм, потому что просто так пускать не могут с положительными пробами. Подождём реакции специалистов и общества. Игра Синнера сама по себе высокого качества, но, когда судьбу матча решают несколько мячей, это может оказать влияние на физическое состояние, концентрацию. Такие вещи обычно осуждаются, общество реагирует правильно. Не может человек продолжать играть, если нарушает правила», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Спортсмен избежал дисквалификации по решению Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

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