Журналист BBC Фуллер возмутился отсутствием дисквалификации Синнера из-за допинга

Корреспондент BBC Расселл Фуллер прокомментировал новость о положительных допинг-тестах первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Почему Синнер не был временно отстранён, как Симона Халеп и другие до неё? Он был автоматически отстранён изначально, но успешная апелляция позволила ему играть дальше и стать номером один в мире», — написал корреспондент на своей странице в социальных сетях.

Синнер сдал положительные допинг-тесты во время выступления в Индиан-Уэллсе. В пробах Янника было обнаружено запрещённое вещество — анаболический препарат клостебол.

Результаты Синнера на прошедшем в марте турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) были аннулированы, несмотря на оправдательный вердикт по делу о сдаче итальянцем двух положительных допинг-тестов.