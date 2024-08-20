Синнер — пятый итальянский теннисист, чей допинг-тест на клостебол оказался положительным

Первая ракетка мира Янник Синнер стал пятым итальянским теннисистом, чей допинг-тест на клостебол оказался положительным. Об этом сообщил журналист Эдмунд Уиллисон.

Сегодня, 20 августа, Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

Несмотря на отсутствие дисквалификации, первая ракетка мира лишится 400 очков и призовых за турнир категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который состоялся с 6 по 17 марта 2024 года. В Индиан-Уэллсе Синнер дошёл до полуфинала, где проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.