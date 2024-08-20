«Его должны были дисквалифицировать». Ник Кирьос недоволен решением по делу Синнера

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на ситуацию вокруг оправдательного решения по допинг-делу первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

Сегодня, 20 августа, Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. Расследование установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток.

«Нелепость – было ли это случайно или намеренно. Ты дважды сдал положительный тест на запрещённое (стероидное) вещество… Тебя должны были дисквалифицировать на два года. Твои результаты улучшились. Крем для массажа… Ага, здорово. Почему они забрали у него призовые и очки? Так он что-то сделал или нет? Вы правда верите, что физиотерапевт натёр порез кремом, из-за чего он провалил два теста на анаболические стероиды?» — написал Кирьос на своей станице в социальной сети.