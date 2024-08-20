Чесноков: будет очень жалко Синнера, если его накажут, — Янник уже потерял очки и призовые

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков отреагировал на оправдательное решение по допинг-делу первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Синнер сказал, что допинг попал в его организм с помощью спрея. Настолько этот спрей мощный, что допинг-тест показал положительный результат? Этот спрей спокойно продаётся в Италии, и он запрещён ВАДА. Когда у игрока находят допинг, то у него есть возможность защищаться и какое-то время играть. Если он проигрывает защиту, то с того момента, как у него обнаружили допинг, у него должны быть аннулированы все его очки. Видимо, у него было найдено малое количество запрещённого вещества в организме.

Я очень хорошо отношусь к Синнеру и его тренеру, поэтому надеюсь, что к нему не будет применено тяжёлого наказания. Ведь он уже потерял очки и призовые за «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Поэтому мне кажется, что он уже избежал более серьёзного наказания. Мне будет очень жалко, если его накажут», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.