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Денис Шаповалов — о решении оправдать Синнера: разные правила для разных игроков

Денис Шаповалов — о решении оправдать Синнера: разные правила для разных игроков
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105-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов отреагировал на ситуацию вокруг оправдательного решения по допинг-делу первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

Сегодня, 20 августа, Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. Расследование установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток.

«Не могу представить, что сейчас чувствует каждый второй игрок, которого отстранили за загрязнённые тесты. Разные правила для разных игроков», — написал Шаповалов в социальных сетях.

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