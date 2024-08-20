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«Никто не знал». Моргадо поделился хронологией действий Синнера после принятия допинга

«Никто не знал». Моргадо поделился хронологией действий Синнера после принятия допинга
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Известный португальский журналист Жозе Моргадо поделился подробностями допинг-дела первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Итальянец был отстранен через пару дней после победы в Майами и перед началом Мадрида. Там он принял участие в жеребьёвке и общался с журналистами, пока был отстранен, а запрет был снят на старте турнира, как раз вовремя, чтобы он смог сыграть. Никто не знал», — написал Моргадо на своей странице в социальных сетях.

Сегодня, 20 августа, Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

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