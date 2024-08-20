Пуй — о скандале с Синнером: а как насчёт игроков, которых отстранили всего за три неявки?

Бывшая 10-я ракетка мира французский теннисист Люка Пуй высказался о ситуациивокруг оправдательного решения по допинг-делу первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

Сегодня, 20 августа, Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. Расследование установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток.

«А как насчёт игроков, которые были отстранены всего за три неявки и ни разу не сдавали положительный тест?» — написал Пуй в социальных сетях.