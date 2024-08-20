Ранее дисквалифицированная теннисистка Мур высказалась о допинг-деле Синнера

Британская теннисистка китайского происхождения Тара Мур прокомментировала новость о положительных допинг-тестах первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Думаю, что важны представления о лучших игроках. Только мнение независимого арбитража может быть обоснованным и правильным. В остальном они подвергают его сомнению. Это просто бессмысленно», — написала Мур на своей странице в социальной сети.

Отметим, в апреле 2022 года в Боготе в пробах Тары нашли анаболический стероид болденон и нандролон. Применение болденона в спорте фиксируется с начала 1990-х — в основном в бодибилдинге и в смешанных единоборствах, где критична мышечная масса. А само вещество широко используется в Латинской Америке при выращивании мясных пород скота. 15 декабря 2023 года Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) оправдало спортсменку.