Экс-россиянка Грачёва не смогла выйти во второй круг турнира в Кливленде
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66-я ракетка мира французская теннисистка Варвара Грачёва не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Кливленде (США). В матче первого круга она уступила 80-й ракетке мира испанке Джессике Бузас Манейро. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу представительницы Испании.
Кливленд. 1-й круг
20 августа 2024, вторник. 18:10 МСК
80
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|6
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|3
|2
66
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. Грачёва ни разу не подала навылет и допустила три двойные ошибки, реализовав 6 из 12 брейк-пойнтов. Бузас Манейро выполнила один эйс при семи двойных ошибках, её реализация брейк-пойнтов составила 8 из 18.
Действующей победительницей соревнований является испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Екатерину Александрову в трёх сетах — 3:6, 6:4, 6:4.
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