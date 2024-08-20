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«Янник невиновен». Адвокат Синнера высказался о двух положительных допинг-тестах

«Янник невиновен». Адвокат Синнера высказался о двух положительных допинг-тестах
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Адвокат Джейми Сингер, представляющий интересы первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, высказался о положительных допинг-тестах спортсмена.

«Антидопинговые правила должны быть очень строгими, чтобы быть эффективными. К сожалению, это приводит к тому, что иногда совершенно невинные спортсмены попадают под эти правила. Нет сомнений в том, что Янник невиновен в этом деле. ITIA не оспаривает этот ключевой принцип. Однако, согласно правилам, Янник несёт ответственность за всё, что находилось в его организме, даже если он совершенно не осознает этого», — сообщил Сингер в официальном заявлении.

Сегодня, 20 августа, Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

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