«Вайб очень классный». Софья Тартакова — об особенностях американской серии турниров

Журналистка Софья Тартакова высказалась об особенностях серии турниров в США. Ранее в Цинциннати состоялись турниры категории «Мастерс» и WTA-1000.

«Американские турниры сделаны не только для игроков, но для болельщиков. Теннисистам создают комфортные условия, но в первую очередь они играют для зрителей.

Для меня турниры в Америке – показатель того, как теннис должен выглядеть. Вайб очень классный: концерты, музыка, алкоголь, развлечения, зрители встают, хлопают. Там такая раскрепощённость – и она очень правильная. Никто пьяный не выбегает на корт и не мешает игрокам. Все занимаются своим делом: зрители кайфуют, теннисисты играют», — сказала Тартакова в эфире «Больше! Лайв».

Напомним, US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября.