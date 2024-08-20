Анастасия Мыскина категорично высказалась о шуме на трибунах во время матчей

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Анастасия Мыскина описала своё отношение к шуму на трибунах во время теннисного матча.

«Жить в этом гуле невозможно. Даже изюминка тенниса будет теряться. Ты не слышишь звуки удара. Даже на хоккее на вбрасывании — тишина, потому что вначале очень важно сконцентрироваться», — сказала Мыскина в эфире «Больше! Лайв».

Ранее журналистка Софья Тартакова заявила, что турниры в США – показатель того, как должен выглядеть теннис.

Напомним, Анастасия Мыскина — двукратная победительница Кубка Федерации и чемпионка «Ролан Гаррос» 2004 года. Уже на протяжении четырёх лет Мыскина является членом наблюдательного совета хоккейного клуба «Лада».