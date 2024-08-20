Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв объявил о сотрудничестве с брендом кроссовок K-Swiss.

«Я очень рад сотрудничать с таким мировым брендом, как K-Swiss. Восхищаюсь тем, что представляет собой этот бренд, и впечатлён целеустремленностью и дальновидностью команды. Я в предвкушении того, что мой бренд Rublo выходит на новый уровень. Я не мог бы представить себе лучшего партнера для объединения усилий, и я с нетерпением жду возможности стать частью семьи K-Swiss», — приводит слова Рублёва Sports Illustrated.

В субботу, 17 августа, Рублёв не смог выйти в полуфинал «Мастерса» Цинциннати (США). Россиянин уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:4, 5:7, 4:6. Представитель Италии стал победителем турнира.