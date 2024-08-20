Аслан Карацев одержал уверенную победу на старте квалификации US Open — 2024

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, 99-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев успешно стартовал в квалификации Открытого чемпионата США – 2024.
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В матче первого круга квалификации US Open Карацев (3) со счётом 6:3, 6:1 обыграл 197-ю ракетку мира представителя Франции Энзо Куако.
Встреча Карацева с Куако продлилась 58 минут. В её рамках Аслан три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Энзо два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
Следующим соперником Карацева в Нью-Йорке станет победитель встречи Марк Полманс (Австралия) — Маттео Мартино (Франция).
Основной турнир US Open — 2024 у мужчин пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Его действующим чемпионом является серб Новак Джокович.
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