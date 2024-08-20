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Аслан Карацев одержал уверенную победу на старте квалификации US Open — 2024

Аслан Карацев одержал уверенную победу на старте квалификации US Open — 2024
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, 99-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев успешно стартовал в квалификации Открытого чемпионата США – 2024.

US Open — квалификация (м). 1-й круг
20 августа 2024, вторник. 21:20 МСК
Аслан Карацев
99
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Энзо Куако
197
Франция
Энзо Куако
Э. Куако

В матче первого круга квалификации US Open Карацев (3) со счётом 6:3, 6:1 обыграл 197-ю ракетку мира представителя Франции Энзо Куако.

Встреча Карацева с Куако продлилась 58 минут. В её рамках Аслан три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Энзо два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Карацева в Нью-Йорке станет победитель встречи Марк Полманс (Австралия) — Маттео Мартино (Франция).

Основной турнир US Open — 2024 у мужчин пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Его действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

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