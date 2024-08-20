Впервые с 1996 года в топ-20 рейтингов АТР и WTA входят по пять теннисистов из США

Впервые с 1996 года в топ-20 рейтингов АТР и WTA входят по пять американских теннисистов.
Мужской рейтинг ATP:
12. Тейлор Фритц;
13. Бен Шелтон;
14. Томми Пол;
16. Себастьян Корда;
20. Фрэнсис Тиафо.
Отметим, что за последние 20 лет, после победы Энди Роддика на US Open в 2003 году, ни одному американскому теннисисту не удалось выиграть турнир «Большого шлема».
Женский рейтинг WTA:
3. Коко Гауфф;
6. Джессика Пегула;
11. Даниэль Коллинз;
13. Эмма Наварро;
14. Мэдисон Кис.
Напомним, предстоящий US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом соревнований среди мужчин является олимпийский чемпион 2024 года вторая ракетка мира серб Новак Джокович, который в финале 2023 года обыграл именно Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.
Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.