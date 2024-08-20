Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев высказался о причинах неудачных результатов Даниила Медведева

Тарпищев высказался о причинах неудачных результатов Даниила Медведева
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о спаде в результатах чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева.

Медведев непривычно слабо провёл хардовые «Мастерсы» перед US Open: проиграл на старте Монреаля испанцу Алехандро Давидович-Фокине и в первом круге Цинциннати – чеху Иржи Легечке.

«Что с ним происходит? Да ничего, у него график сломан. На Олимпиаде он попал под Оже-Альяссима, который хорошо играет на земле. Там очень медленная земля, а ещё дождь пошёл. Если бы она была пожёстче, то в полуфинале он должен был бы играть. Это ещё и вопрос психологии, надо пережить. Он очень хотел сыграть на Олимпиаде, готовился, его никто не заставлял, но, к сожалению, грунт его подвёл. Матч прервали при счете 4:3 и 0:30 на его подаче. После дождя корт стал ещё медленнее, поэтому он сразу «получил», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Материалы по теме
Титулы Шараповой и Кузнецовой, сенсация от Радукану: какой финал US Open круче всех?
Рейтинг
Титулы Шараповой и Кузнецовой, сенсация от Радукану: какой финал US Open круче всех?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android