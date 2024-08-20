«Это смешно». Американский теннисист Сандгрен отреагировал на допинг-скандал Синнера

Американский теннисист; победитель одного турнира ATP в одиночном разряде Теннис Сандгрен высказался о выявлении в марте положительных допинг-тестов первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Это смешно, стероиды попали через массаж? ATP всегда заботится о своих источниках дохода. Хорошо для бизнеса, но плохо для честности», — написал Сандгрен на своей странице в социальных сетях.

Сегодня, 20 августа, Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.