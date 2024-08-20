Тренер Янника Синнера прокомментировал скандал с двумя положительными допинг-тестами

Известный тренер австралиец Даррен Кэхилл, ныне работающий с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, высказался о ситуации вокруг оправдательного решения по допинг-делу подопечного.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. Расследование установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток.

«Он никогда бы ничего не сделал намеренно. Он оказался в неудачной ситуации. Правда вышла наружу, никакой вины, никакой халатности, и, надеюсь, он сможет оставить это позади, играть и стать лучше.

Причина, по которой он смог играть после кратковременного отстранения, заключалась в том, что они находились прямо там, где произошёл инцидент, и смогли объяснить, что произошло со спреем. Мы не знали об инциденте до Майами. ITIA начала рассматривать ситуацию после этого.

Вы могли увидеть большие изменения в его физическом состоянии и волнении на корте, это измотало его физически и ментально, он заболел тонзиллитом и пропустил Олимпиаду. Мы просто благодарны за то, что нет дисквалификации», — сказал Кэхилл в эфире ESPN.