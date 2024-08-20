Российский судья усомнился в необходимости системы VAR в теннисе

Теннисный судья Максим Студенников порассуждал об изменении в системе видеоповторов. Он усомнился в необходимости системы VAR в теннисе.

«Пограничных ситуаций, которые можно рассмотреть только на повторе – единицы. Устанавливать огромную систему VAR ради трёх розыгрышей за весь турнир – насколько это оправданно? Здесь вопрос», — сказал Студенников в эфире «Больше! Лайв».

Чемпионка US Open – 2023 третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф заявила о необходимости системы VAR в теннисе. В третьем круге Олимпиады-2024 в матче с Донной Векис американка Гауфф была возмущена решением судьи Жауме Кампистоля во втором сете при счёте 3:2 (в пользу Векич) на подаче Гауфф. Хорватка вела 40:30, линейный крикнул аут при ударе Векич, и Гауфф вслед за этим отбила мяч в сетку. Судья на вышке скорректировал решение линейного, решив, что мяч попал в корт, и отдал очко Векич. По его мнению, крик линейного не был помехой. Гауфф более пяти минут спорила и судьёй, и с супервайзером, однако обратного решения не добилась. Это вызвало у неё слёзы на корте.