Джокович и дель Потро проведут совместную тренировку в преддверии US Open

Экс третья ракетка мира, победитель одного турнира «Большого шлема» аргентинец Хуан-Мартин дель Потро и 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович завтра, 20 августа, проведут совместную тренировку на корте Артура Эша (США).

Дель Потро выиграл US Open в 2009 году, в финале победив швейцарца Роджера Федерера. На его счету 22 титула АТР в одиночном разряде. Аргентинец выигрывал серебряную и бронзовую медали на Олимпийских играх.

В 2022 года Хуан-Мартин дель Потро провёл последний матч в карьере. На протяжении многих лет аргентинского теннисиста мучали различные травмы.

В последний раз Новак Джокович выходил на корт во время Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция), на которых впервые в карьере выиграл золотую медаль. Он не принимал участия на турнирах серии «Мастерс» в Монреале (Канада) и Цинциннати (США). Джокович планирует выступить на US Open — 2024, где победил в прошлом году.