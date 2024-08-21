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Неизвестные разыграли Жюля Мари, прислав приглашение на участие в квалификации US Open

Неизвестные разыграли Жюля Мари, прислав приглашение на участие в квалификации US Open
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Французский теннисист Жюль Мари получил нелегитимное приглашение на участие в US Open — 2024. Спортсмен был «приглашён» на соревнования из-за снятия другого теннисиста. Когда Мари попытался подтвердить информацию, оказалось, что организаторы непричастны к ситуации.

«Не терпится вернуться в Европу», – написал теннисист на своей странице в социальных сетях.

Напомним, предстоящий US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом соревнований среди мужчин является олимпийский чемпион 2024 года вторая ракетка мира серб Новак Джокович, который в финале 2023 года обыграл Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

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