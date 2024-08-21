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Халеп опубликовала многозначительный пост после новости о допинге Синнера

Халеп опубликовала многозначительный пост после новости о допинге Синнера
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Бывшая первая ракетка мира, победительница двух турниров «Большого шлема» румынка Симона Халеп опубликовала мудрую цитату на фоне новостей о положительных допинг-тестах первой ракетки мира Янника Синнера. Ранее Халеп была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Тот, кто отнёсся к тебе несправедливо, остаётся не в долгу перед тобой, а в убытке перед самим собой», — процитировала Халеп одну из румынских мудростей.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

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