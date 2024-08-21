Павел Котов обыграл Александра Мюллера во втором круге Уинстон-Сейлема

63-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов вышел в третий круг турнира категории АТР-250 в Уинстон-Сейлеме (США). В матче второго круга он обыграл француза Александра Мюллера. Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:2 в пользу россиянина.

Матч продолжался 2 часа 30 минут. В рамках встречи Мюллер выполнил одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Котова 12 эйсов, четыре двойных ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Турнир в Уинстон-Сейлеме проходит в преддверии US-Open. Напомним, предстоящий US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом соревнований среди мужчин является олимпийский чемпион 2024 года вторая ракетка мира серб Новак Джокович, который в финале 2023 года обыграл именно Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.