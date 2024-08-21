Джон Макинрой высказался о допинг-деле Синнера, напомнив о дисквалификации Халеп

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой отреагировал на ситуацию вокруг оправдательного решения по допинг-делу первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

Сегодня, 20 августа, Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. Расследование установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток.

«Я понимаю, что теннис проверяют на допинг чаще, чем любой другой вид спорта. Новость появилась только что, и сейчас она шокирует. Особенно то, что это произошло в марте, с тех пор прошло полгода, а мы об этом впервые узнали.

Не знаю, как они разделяют то, что некоторые игроки говорят о непреднамеренности и их дисквалифицируют, в то время как других – нет. Халеп сказала, что не знала об употреблении допинга, и её отстранили на 18 месяцев. Синнер сказал то же самое, а его не отстранили.

С точки зрения игроков очевидно, что им хочется одинаковых решений. Этот парень – первая ракетка мира. Это очень неожиданные новости для нас», — приводит слова Макинроя Tennisnow со ссылкой на пресс-конференцию, посвящённую посвященную освещению US Open.