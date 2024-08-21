Котов обыграл Мюллера и вышел в 1/8 финала турнира в Уинстон-Сейлеме

Российский теннисист Павел Котов обыграл представителя Франции Александра Мюллера со счётом 6:4, 5:7, 6:2 в матче 2-го круга турнира в Уинстон-Сейлеме (США).

Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут. За это время Котов выполнил 12 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника одна подача навылет, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Cоперником Котова в матче 3-го тура турнира будет представитель США Закари Свайда.

Турнир в Уинстон-Сейлеме проходит с 18 по 24 августа. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 780 тыс. Действующим победителем турнира является аргентинец Себастьян Баэс, который в финале прошлого года обыграл Иржи Легечку из Чехии.

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