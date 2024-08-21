Юлия Авдеева проиграла на старте квалификации US Open — 2024
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Российская теннисистка Юлия Авдеева неудачно стартовала в квалификации Открытого чемпионата США – 2024. Россиянка со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 4:6 проиграла представительнице Испании Нурии Парризас-Диас.
US Open — квалификация (ж). 1-й круг
20 августа 2024, вторник. 23:10 МСК
99
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
Окончен
2 : 1
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|6
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|6
|4
198
Юлия Авдеева
Ю. Авдеева
Продолжительность встречи составила 2 часа 45 минут. В её рамках россиянка 11 раз подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету её соперницы два эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
В следующем матче квалификации Парризас-Диас сыграет с победительницей пары Мэддисон Инглис (Австралия) — Александра Эала (Филиппины).
Основные соревнования Открытого чемпионата США — 2024 пройдут с 26 августа по 7 сентября. Действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф.
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