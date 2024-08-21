Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Юлия Авдеева проиграла на старте квалификации US Open — 2024

Юлия Авдеева проиграла на старте квалификации US Open — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Юлия Авдеева неудачно стартовала в квалификации Открытого чемпионата США – 2024. Россиянка со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 4:6 проиграла представительнице Испании Нурии Парризас-Диас.

US Open — квалификация (ж). 1-й круг
20 августа 2024, вторник. 23:10 МСК
Нурия Парризас-Диас
99
Испания
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 8 		2 6
6 6 		6 4
         
Юлия Авдеева
198
Россия
Юлия Авдеева
Ю. Авдеева

Продолжительность встречи составила 2 часа 45 минут. В её рамках россиянка 11 раз подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету её соперницы два эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем матче квалификации Парризас-Диас сыграет с победительницей пары Мэддисон Инглис (Австралия) — Александра Эала (Филиппины).

Основные соревнования Открытого чемпионата США — 2024 пройдут с 26 августа по 7 сентября. Действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф.

Материалы по теме
Титулы Шараповой и Кузнецовой, сенсация от Радукану: какой финал US Open круче всех?
Рейтинг
Титулы Шараповой и Кузнецовой, сенсация от Радукану: какой финал US Open круче всех?

Самые долгие теннисные матчи:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android