Юлия Авдеева проиграла на старте квалификации US Open — 2024

Российская теннисистка Юлия Авдеева неудачно стартовала в квалификации Открытого чемпионата США – 2024. Россиянка со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 4:6 проиграла представительнице Испании Нурии Парризас-Диас.

Продолжительность встречи составила 2 часа 45 минут. В её рамках россиянка 11 раз подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету её соперницы два эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем матче квалификации Парризас-Диас сыграет с победительницей пары Мэддисон Инглис (Австралия) — Александра Эала (Филиппины).

Основные соревнования Открытого чемпионата США — 2024 пройдут с 26 августа по 7 сентября. Действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф.

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