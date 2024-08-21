Лиам Броэди — о допинговом скандале Синнера: многие ждут годы, чтобы признать невиновность

30-летний теннисист из Великобритании Лиам Броэди отреагировал на ситуацию вокруг оправдательного решения по допинг-делу первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

«Независимо от того, употребляет ли Синнер допинг или нет, то, что произошло — неправильно. Многие игроки испытывают то же самое, и им приходится ждать месяцы или даже годы, пока будет объявлена ​​​​их невиновность. Всё это выглядит нехорошо», — написал Броэди на странице в соцсети X (ранее Twitter).

Сегодня, 20 августа, Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. Расследование установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток.

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