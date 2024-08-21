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Сафиуллин обыграл Муте и вышел в 1/8 финала турнира в Уинстон-Сейлеме

Сафиуллин обыграл Муте и вышел в 1/8 финала турнира в Уинстон-Сейлеме
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Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в третий круг турнира категории АТР-250 в Уинстон-Сейлеме (США). В матче второго круга он обыграл француза Корентена Муте. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5 в пользу россиянина.

Уинстон-Сейлем. 2-й круг
21 августа 2024, среда. 03:00 МСК
Корентен Муте
68
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Роман Сафиуллин
59
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Матч продолжался 1 час 20 минут. В рамках встречи Сафиуллин выполнил две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника один эйс, одна двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Турнир в Уинстон-Сейлеме проходит в преддверии US Open. Напомним, US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом соревнований среди мужчин является олимпийский чемпион 2024 года вторая ракетка мира серб Новак Джокович, который в финале 2023 года обыграл Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

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