Сафиуллин обыграл Муте и вышел в 1/8 финала турнира в Уинстон-Сейлеме

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в третий круг турнира категории АТР-250 в Уинстон-Сейлеме (США). В матче второго круга он обыграл француза Корентена Муте. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5 в пользу россиянина.

Матч продолжался 1 час 20 минут. В рамках встречи Сафиуллин выполнил две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника один эйс, одна двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Турнир в Уинстон-Сейлеме проходит в преддверии US Open. Напомним, US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом соревнований среди мужчин является олимпийский чемпион 2024 года вторая ракетка мира серб Новак Джокович, который в финале 2023 года обыграл Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

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