Миллман — о допинговом скандале: я верю Синнеру, почему из-за этого столько шума?

35-летний экс-теннисист из Австралии Джон Миллман отреагировал на ситуацию вокруг оправдательного решения по допинг-делу первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

«Прежде чем делать поспешные выводы, у Янника Синнера в организме было менее миллиардной доли грамма. Я ему верю…

Наконец, почему из-за этого столько шума, когда мы позволяем спортсменам во всех видах спорта, включая теннис, злоупотреблять специальным разрешением на применение препаратов, находящихся в списке запрещенных?» — написал Миллман на странице в соцсети X (ранее Twitter).

Вчера, 20 августа, Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. Расследование установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток.