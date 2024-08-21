Теннисист Филип Краинович объявил о завершении карьеры

32-летний сербский теннисист Филип Краинович заявил о завершении профессиональной карьеры.

«Теннис всегда был частью повседневной жизни в моей семье. Отец брал меня с собой каждый день, чтобы посмотреть, как они играют, даже не подозревая, что это станет моей первой и самой большой любовью.

Я провёл прекрасное и незабываемое детство на этих прекрасных землях, где я завёл друзей, которые и сегодня являются самыми важными в моей жизни. Я сыграл свой первый турнир в возрасте восьми лет и вернулся домой с кубком в руках. Позже я стал чемпионом страны в категориях до 10, 12 и 14 лет, после чего мой теннисный путь привел меня в Америку…

Мой путь был бурным, интересным и иногда, для многих, включая меня, нелогичным… Когда я оглядываюсь на всё, чего я достиг, и на всё, что дал мне теннис, я испытываю благодарность и счастье, что оказался на этом пути, нашёл лучших друзей и пережил незабываемые моменты.

Я хочу поблагодарить свою семью, всех тренеров и всех спонсоров, которые были со мной до последнего момента, до решения положить конец этой прекрасной главе моей жизни, чтобы начать что-то новое. С тяжёлым сердцем я хочу объявить о завершении моей профессиональной теннисной карьеры. Спасибо ATP Tour, спасибо теннису и всем болельщикам, которые поддерживали меня. Вы навсегда останетесь в моём сердце», — написал Краинович в своих соцсетях.

Филип Краинович начал профессиональную карьеру с 2008 года. Серб участвовал в пяти финалах АТР и не выиграл ни одного турнира. Лучшее место за карьеру — 26-ое.