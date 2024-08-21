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ATP объявила о проведении нового теннисного турнира в Белграде

ATP объявила о проведении нового теннисного турнира в Белграде
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Официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) официально объявил об организации нового турнира категории ATP-250. Соревнование впервые пройдёт в столице Сербии Белграде в период с 3 по 9 ноября 2024 года.

Розыгрыш нового турнира пройдёт на крытом корте с хардовым покрытием «Белград Арена», ранее в 2010 и 2013 годах здесь проходили матчи финалов Кубка Дэвиса.

Турнир ATP-250 в Белграде заменит в теннисном календаре турнир аналогичной категории в испанском Хихоне, перенесённый по непредвиденным оперативным причинам, и будет проводиться в столице Сербии как минимум в течение двух лет.

Все остальные оставшиеся в календаре ATP-тура 2024 года турниры на данный момент остаются без изменений и пройдут по расписанию.

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